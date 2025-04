Daftar Lokasi Pangkalan Militer AS, Cina dan Rusia di Benua Asia

Amerika Serikat (AS), Republik Rakyat Tiongkok (Cina), dan Rusia adalah tiga negara dengan kepentingan geopolitik besar di Asia. Ketiganya menempatkan aset militer strategis di sejumlah titik kunci, baik melalui pangkalan permanen, kehadiran rotasional, maupun kerja sama keamanan dengan negara mitra. Berikut daftar lokasi pangkalan militer yang dinukil dari laman Gfsis.org dan Visualcapitalist :

Di Jepang, AS mengoperasikan sejumlah pangkalan utama, termasuk Kadena Air Base di Okinawa, pangkalan udara terbesar AS di Asia, serta Yokosuka Naval Base, markas Armada ke-7 Angkatan Laut AS. Pangkalan lain mencakup Yokota Air Base, Misawa Air Base, dan Marine Corps Air Station Futenma.