Di Perbatasan Korea Selatan, Menhan AS: Fokus Solusi Diplomasi

Dari kiri ke kanan Kim Yang-Gon, Kim Kwan-Jin, Hwang Pyong So, Hong Yong-Pyo, berfoto bersama di Panmunjom. Kedua negara sempat bertempur menembakan artileri, yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran di wilayah masing-masing negara. Paju, Korea Selatan, 25 Agustus 2015. Getty Images

Mattis juga mengunjungi sebuah pos observasi milik militer AS di perbatasan itu. Pos ini digunakan untuk mengintip ke dalam wilayah Korea Utara. AS menaruh sekitar 28,500 tentara di Korea Selatan hingga saat ini.

"Mattis menekankan pendekatan pemerintah Trump untuk menempuh jalur diplomatik sebagai solusi untuk masalah program nuklir Korea Selatan," tulis Time, Jumat, 27 Oktober 2017. Mattis akan bertemu dengan sejumlah pejabat Korea Selatan baik sipil dan militer, selain menemui beberapa komandan lapangan tentara AS.



Militer AS juga menyiapkan latihan tiga kapal induk pada bulan depan di kawasan Asia Pasifik termasuk dekat perairan Korea Selatan. Ini untuk menyambut kedatangan Trump ke kawasan ini. Menurut Michael Swaine, seorang analis Asia dari Carnegie Endowment for International Peace, kemungkinan Korut mengikuti kehendak komunitas internasional untuk menutup program nuklirnya cukup kecil. "Saya kira AS masih jauh dari posisi untuk menyelesaikan masalah Korut ini," kata Swaine pada pekan lalu.