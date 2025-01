Mengapa Bongbong Marcos dan Sara Duterte Berseteru

Richard Javad Heydarian, pakar politik dan hubungan internasional University of the Philippines Diliman, menunjukkan kemiripan situasi Filipina dengan Indonesia. Dia membandingkan kepemimpinan Bongbong-Sara dengan Presiden RI Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka . Joko Widodo dan Duterte, dia mengungkapkan, sama-sama ingin melanjutkan kekuasaan lewat keturunan mereka melalui kerja sama dengan dinasti politik lain yang juga kuat. Sebagaimana Duterte memasangkan Sara dengan Bongbong, Jokowi mendorong putranya, Gibran, mendampingi Prabowo. Heydarian menyebut kondisi Indonesia jauh lebih kontroversial karena melibatkan campur tangan putusan Mahkamah Konstitusi, yang membuat Gibran, yang sebenarnya usianya belum mencukupi untuk menjadi calon wakil presiden, dapat maju.

Gibran, Heydarian menambahkan, pernah menjadi Wali Kota Surakarta seperti Jokowi dan Sara pernah menjabat Wali Kota Davao, kursi yang sebelumnya dipegang Duterte. “Sara menjadi politikus provinsi yang melambung ke puncak kekuasaan berkat nama ayahnya dan berkat koalisi dengan keluarga Marcos,” kata penulis buku The Rise of Duterte: A Populist Revolt against Elite Democracy itu kepada Tempo.