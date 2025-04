Donald Trump dan Godaan Tiga Periode

SEMINGGU setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS setelah memenangi pemilu 5 November 2024, ia bertemu anggota DPR dari Partai Republik. Ia menyebut bahwa ia kemungkinan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga dan ia mungkin membutuhkan bantuan mereka. Saat itu, teman-temannya menyambutnya dengan tawa dan menganggap pernyataan Trump sebagai candaan.

Minggu, 30 Maret 2025, Trump mengulangi wacana presiden tiga periode dalam sebuah wawancara lewat telepon dengan NBC News. Ia menyatakan sedang mencari kemungkinan masa jabatan tiga periode dan ia sama sekali tidak bercanda. Ia mengklaim, seperti dikutip The Huffpost , “Banyak orang yang ingin saya melakukannya."

Ketika moderator "Meet the Press" Kristen Welker bertanya apakah dia benar-benar tertarik untuk menjalani masa jabatan ketiga, yang secara teoritis akan dimulai ketika dia berusia 82 tahun, Trump berkata, "Saya suka bekerja." Ia menegaskan bahwa ia tidak sedang bercanda. "Tapi saya tidak... masih terlalu dini untuk memikirkannya," katanya.

Meskipun Trump secara teratur membuat siklus berita dengan komentar-komentar yang mengejutkan atau belum pernah terjadi sebelumnya, komentar publik terbarunya bukanlah yang pertama kalinya presiden berusia 78 tahun ini menyebutkan kemungkinan mengejar masa jabatan ketiga. Ia pernah mengungkapkannya setelah kembali terpilih sebagai presiden AS di bulan November lalu.

Pernyataan Trump tersebut mendapat tanggapan cepat dari anggota DPR dari Partai Demokrat Dan Goldman dari New York. Goldman dengan cepat memperkenalkan sebuah resolusi DPR untuk menegaskan kembali bahwa batas masa jabatan bagi presiden terpilih yang ditetapkan oleh Konstitusi berlaku untuk Trump dan masa jabatannya yang tidak berturut-turut.

Metode ini dianggap bisa menghindari larangan yang dituangkan dalam Amandemen ke-22 bahwa seseorang tidak dapat dipilih lebih dari dua kali. Namun, konstitusi ini tidak menyebutkan larangan untuk menjabat lebih dari dua kali.

Adakah Wacana Masa Jabatan Tiga Periode Sebelumnya?

Brian Kalt, seorang dosen hukum di Michigan State University, pernah menulis metode yang persis dikemukakan Trump dalam bukunya Constitutional Cliffhangers: A Legal Guide for Presidents and Their Enemies. Ia mengangkat cerita tentang seorang presiden dua periode yang dicalonkan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden – menyebut adanya celah dalam batas dua masa jabatan Amandemen ke-22.