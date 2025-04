12 Negara Bagian AS Gugat Tarif Impor Trump

TEMPO.CO, Jakarta -Tarif impor besar-besaran yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi tantangan hukum besar dari New York dan 11 negara bagian AS lainnya. Seperti dilansir Fox News pada Rabu, mereka berpendapat bahwa presiden Trump telah melampaui kewenangannya dan membahayakan ekonomi AS dengan memberlakukannya tanpa persetujuan Kongres.