Hujan Turun, Los Angeles Berharap Kebakaran Hutan Terkendali

Hujan dengan curah 1,5 inci diperkirakan akan turun akhir pekan ini seiring dengan meredanya angin Santa Ana yang panas dan kering, kata Rich Otto, seorang ahli meteorologi dari Pusat Prediksi Cuaca Layanan Cuaca Nasional. Setelah embusan angin berkecepatan 96 km per jam pada Kamis, angin akan mencapai kecepatan 40 km per jam hingga 64 km per jam pada Jumat dan berkurang sepanjang hari.