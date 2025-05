Idul Fitri, Empire State New York Menyala Hijau Terang

TEMPO.CO, Jakarta - Gedung pencakar langit yang ikonik di pusat kota New York, Empire State Building pada Jumat malam, 17 Juli 2015 berubah berwarna hijau menyala untuk merayakan Idul Fitri yang menandai akhir bulan Ramadan.



Nyala lampu berwarna hijau bersinar begitu gemerlap menghiasi malam kota New York. Warna hijau yang menerangi malam di kota New York tersebut berlangsung kurang lebih selama delapan jam, dimulai sejak jam 6 sore sampai pukul 2 dini hari waktu setempat.



Seorang juru bicara Gedung yang terletak di jalan West 29th kota New York tersebut mengatakan bahwa pencahayaan gedung tersebut merupakan tradisi untuk merayakan sesuatu.



"Gedung pencakar langit telah melakukan tradisi selama beberapa tahun belakangan ini. Itu adalah pencahayaan tahunan," kata juru bicara Gedung seperti yang dilansir situs Emirates 247.com pada 18 Juli 2015.



Empire State Building terkenal bersinar dengan warna tertentu untuk sejumlah hari libur keagamaan, seperti warna pastel untuk Paskah dan merah dan hijau untuk Natal dan sekarang hijau polos untuk Idul Fitri.



Hal ini juga telah menandai sejumlah acara seperti, merah, putih dan biru untuk kemenangan Piala Dunia wanita AS baru-baru ini, serta biru, putih dan ungu untuk Hari Laut Dunia pada tanggal 8 Juni lalu.



Saat tidak sedang merayakan atau memperingati sesuatu, menara diterangi putih setiap malamnya.



Pihak menara menerima ratusan permintaan setiap tahun untuk dinyalakan dalam warna tertentu untuk berbagai perayaan dan acara. Tetapi tetap diadakan proses seleksi, mereka tidak menerima permintaan untuk kampanye politik, tokoh agama dan organisasi, atau acara pribadi.



