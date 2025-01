Ivanka Trump Dukung Pemberdayaan Perempuan di Tokyo

Baca: Tur Luar Negeri Terlama, Ini Kegiatan Trump di 5 Negara Asia Ivanka memberikan pidato pada acara World Assembly for Woman di Tokyo, Jumat, 3 Nopember 2017. Ivanka, yang tercatat sebagai salah satu penasehat Donald Trump ini, menjadi salah satu pembicara pada forum internasional ini.

PM Jepang Shinzo Abe menyambut kedatangan Ivanka Trump, penasihat Presiden AS Donald Trump, dalam pertemuan World Assembly for Women (WAW!) di Tokyo, Jepang, 3 November 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

"Para pejabat setempat mengatakan pidato Ivanka menjadi yang paling diminati dalam acara yang berlangsung selama tiga hari ini," begitu dilansir The Guardian.

"Sekitar setengah dari ruang hall ini terlihat kosong," tulis Guardian dalam artikel berjudul "Empty seats great Ivanka Trump at women's empowerment speech in Tokyo".

PM Jepang Shinzo Abe menyambut kedatangan Ivanka Trump, penasihat Presiden AS Donald Trump, dalam pertemuan World Assembly for Women (WAW!) di Tokyo, Jepang, 3 November 2017. AP Photo/Eugene Hoshiko, Pool

Uniknya, Presiden AS juga sedang menghadapi tudingan melakukan pelecehan seksual oleh salah satu peserta acara reality show The Apprentice yang bernama Summer Zervos. Kasusnya saat ini sedang bergulir di pengadilan. Trump juga mendapat tudingan melakukan pelecehan seksual dari sejumlah perempuan, yang bertestimoni pada masa kampanye Presiden AS 2016. Trump menyebut para perempuan ini sebagai pembohong yang berupaya menghambatnya menjadi Presiden.