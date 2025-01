Kontroversi Calon Menhan Donald Trump: Tak Tahu ASEAN hingga Gemar Kawin Cerai

Dilansir dari Anadolu, Senator Tammy Duckworth meminta Hegseth, 44, untuk menyebutkan negara mana saja di blok Asia Tenggara pada Selasa, 14 Januari 2025. Ia juga diminta menjelaskan perjanjian AS dengan negara-negara ASEAN dan jumlah anggotanya.

ASEAN memiliki 10 negara anggota yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. AS secara rutin melakukan latihan militer gabungan dengan negara-negara anggota.

Dilansir dari Al Jazeera, Hegseth bergabung dengan US Army Reserves pada Mei 2001. Sekitar setahun kemudian, ia bergabung dengan Garda Nasional, bertugas di New Jersey, New York, Minnesota, Massachusetts, dan Distrik Columbia. Ia ditugaskan di Teluk Guantanamo di Kuba, Irak, dan Afghanistan. Ia memperoleh dua Bintang Perunggu dan lencana infanteri tempur. Saat pensiun pada Maret 2021, Hegseth berpangkat mayor.