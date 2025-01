Korea Utara Menolak Tawaran Dialog Menlu AS Tillerson

"DPRK tidak tertarik untuk berdialog dengan AS, yang dicemooh oleh dunia internasional karena gagal mengurusi urusan internalnya," begitu pernyataan yang dilansir di Rodong Sinmun. DPRK adalah singkatan dari Democratic People's Republic of Korea.

Korea Utara Sebut Senjata Nuklir sebagai Penyeimbang Nuklir AS

Pernyataan itu juga meminta AS agar menghentikan kebijakan tidak bersahabat terhadap Korea Utara sejak awal untuk menyelesaikan isu antara kedua negara. "Kebijakan itu menyatakan DPRK sebagai musuh," begitu bunyi pernyataan tadi. Pernyataan ini juga meminta AS agar mau koeksis dengan Korea Utara sebagai negara kekuatan nuklir.

Seperti diberitakan pada pekan lalu, Menlu AS, Rex Tillerson, mengatakan AS siap berdialog dengan Korea Utara tanpa persyaratan. Namun belakangan dia meralat pernyataannya itu dengan menyatakan pemerintah Korea Utara harus menunjukkan negara itu layak untuk maju ke meja perundingan dengan menunjukkan perilaku yang tidak mengancam negara-negara lain.

Ini terkait uji coba senjata rudal antarbenua dan bom nuklir yang dilakukan rezim Kim Jong Un sejak beberapa tahun terakhir. Pada saat yang sama, pemerintah AS dikabarkan menyiapkan resolusi baru untuk meningkatkan tekanan kepada Korea Utara. Ini berupa pemberian sanksi kepada sepuluh kapal yang diduga melanggar sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Korea Utara.

Secara terpisah, Presiden Korea Selatan, Moon Jae In mengatakan bersedia mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea menjelang digelarnya Olimpiade Musim Dingin Korea Selatan. Ini akan dilakukan dengan menghentikan latihan bersama yang biasa digelar dengan AS dan Jepang. "Saya sudah bicara soal ini ke AS dan sedang dikaji. Tapi ini semua tergantung sikap Korea Utara sendiri," kata Moon.