Lintas Internasional

Somalia Wartawati BBC Tewas Ditembak

KORPS wartawan kembali berduka. Kate Peyton, wartawati Inggris yang bekerja untuk BBC, tewas ditembak orang tidak dikenal di Mogadishu, Somalia, Kamis pekan lalu. Wanita kelahiran 1965 itu diberondong dari belakang. Penembaknya diyakini berada dalam mobil yang melintas di depan Hotel Sahafi, tempat Kate dan temannya, Peter, menemui seorang pejabat pemerintah setempat.

Mengiringi protes yang muncul, Perdana Menteri Somalia Ali Mohammed Ghedi berjanji akan menangkap pelaku dan menawarkan hadiah bagi pemberi informasi tentang pembunuhnya. Kate ditembak beberapa jam setelah Ali mengumumkan bahwa pemerintahan Somalia akan mulai pindah dari Nairobi ke Mogadishu pada 21 Februari.

Memulai karier jurnalisnya pada 1993, Kate dibesarkan di Afrika dan 10 tahun hidup di Johannesburg, Afrika Selatan. Kata koleganya di BBC, ia mencintai Afrika sepenuh jiwanya.

Togo Kudeta Setelah Kematian

KUDETA tidak berdarah berlangsung di Togo, Afrika Barat, pada awal pekan lalu. Pihak militer mengambil alih pemerintahan sehari setelah Presiden Ganssingbe Eyadema meninggal di kediamannya di Kota Piya dalam usia 69 tahun akibat serangan jantung. Putranya, Faure Eyadema, ditunjuk sebagai penggantinya oleh kalangan militer.

Kematian mendadak itu tampaknya bakal membawa kisruh berkepanjangan. Berdasarkan konstitusi Togo, jika presiden wafat, ketua parlemen, yang kini dijabat Fambare Natchaba, akan mengambil alih kekuasaan. Tugas ini dijalani sampai diadakan pemilu untuk memilih presiden baru. Bisa jadi, kudeta itu berlangsung mulus karena Fambare Natchaba sedang berkunjung ke Benin, negara tetangga Togo. Kudeta juga bakal aman-aman saja karena, bersamaan dengan pengumuman wafatnya presiden, Perdana Menteri Koffi Sama menyatakan perbatasan Benin-Togo ditutup. Artinya, Fambare tidak bisa pulang ke Togo.

Inggris Charles Melamar Camilla

MATAHARI bersinar di mata Camilla Parker Bowles saat ia menerima ucapan selamat dari kerabat dekat Kerajaan Inggris di Kastil Windsor, London, Kamis malam pekan lalu. Rencana pernikahannya dengan Pangeran Charles pada 8 April diumumkan secara resmi pada pekan lalu.

Janda berusia 57 tahun itu pernah dituduh menjadi penyebab perceraian Charles dan Putri Diana pada 1996, setahun sebelum Diana tewas dalam kecelakaan tragis di Paris. Kini hari-hari kelabu segera berlalu setelah keluarga Istana merestui mereka. "Kami berdoa untuk kebaikan mereka di hari-hari mendatang," ujar Ratu Elizabeth II dalam pernyataan resminya.

Mereka tidak akan menikah di gereja karena mantan suami Camilla masih hidup. Sebagai "gantinya", mereka akan berbulan madu di Birkhall, rumah peristirahatan milik keluarga Istana di Skotlandia, tempat Camilla mengaku bahwa Charles melamarnya sambil berlutut.

Palestina Abbas Pecat 20 Pejabat

PRESIDEN Otoritas Palestina Mahmud Abbas benar-benar tampak sangat kecewa kepada kelompok militan Hammas. Penyebabnya, mereka menggagalkan pertemuan dengan Israel melalui cara: melakukan serangan dengan lebih dari 20 mortir ke wilayah permukiman Yahudi di Jalur Gaza, Kamis pekan lalu.

Buntut peristiwa itu, Abbas langsung memecat 20 pejabat keamanan Palestina yang dianggap mengabaikan perintahnya agar meredam aksi kekerasan kelompok militan tadi. Harian The New York Times menyebut tiga di antaranya adalah Kepala Polisi Jenderal Saeb al-Ajez, Kepala Keamanan Nasional Jenderal Abdelrazzak al-Majaida, dan Kepala Keamanan Selatan Jalur Gaza Jenderal Omar Ashur. Sedangkan yang lain adalah pejabat menengah ke bawah.

Rencana pertemuan Abbas dan Sharon itu guna menindaklanjuti pertemuan puncak di Sharm el-Sheikh, Mesir, tiga hari sebelumnya. Dalam pertemuan itu mereka akan membicarakan lebih konkret perundingan damai dan pembebasan warga Palestina yang menjadi tahanan Israel. Selain itu, Abbas juga mengungkapkan dalam pertemuan itu bahwa kelompok militan sepakat melakukan gencatan senjata. Namun juru bicara Hammas, Sami Abu Zuhri, mengaku belum menyepakatinya.

Australia Diplomat Israel Diusir

PEMERINTAH Australia meminta pemulangan seorang diplomat senior Israel Ilan Lati di Canberra, yang diam-diam sudah dilaksanakan dua minggu lalu. Permintaan ini untuk mencegah berlangsungnya hubungan antara Ilan Lati dan dua narapidana warga Israel yang tertangkap di Selandia Baru lantaran pembuatan paspor ilegal. Keduanya dicurigai sebagai agen rahasia Israel Mossad. Demikian dikutip harian Sydney Morning Herald pekan lalu.

Pemulangan diam-diam diplomat itu terjadi karena Australia masih mengharapkan hubungannya dengan Israel tidak terganggu. Israel sendiri tidak pernah mengakui hubungan sang diplomat dengan kedua orang yang menjadi mata-mata di Selandia Baru. Padahal, Ilan Lati, menurut surat kabar Australia itu, pernah menjenguk kedua narapidana ketika ditahan di Selandia Baru. Diduga skandal ini berkaitan erat dengan jaringan tersebut.

Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark dan Menteri Luar Negeri Phil mengatakan, ada alasan kuat untuk mempercayai bahwa kedua laki-laki itu bekerja untuk Mossad.

Italia Paus Yohanes II Keluar dari RS

KESEHATAN Paus Yohanes Paulus II, 84 tahun, membaik. Setelah dirawat 10 hari di RS Gemelli, rumah sakit paling modern di Roma, pimpinan umat Katolik itu diizinkan pulang, Kamis pekan lalu. Menurut juru bicara Vatikan, Joaquin Navarro-Valls, semua cek diagnosis, termasuk CT Scan menunjukkan hasil baik. Kata Joaquin, Paus akan mengirim surat ucapan terima kasih kepada semua yang memberi perhatian selama dia dirawat.

Awal Februari, Paus asal Polandia ini dilarikan ke RS karena pernapasannya terganggu. Sejumlah audiensi dibatalkan. Kabar pertama menyebut Paus hanya sakit flu biasa. Kendati dirawat, satu-satunya Paus bukan warga Italia dalam 435 tahun terakhir itu tetap menjalankan tugas kepausannya.

Berita sakitnya Paus tidak hanya mendapat perhatian umat Katolik. Presiden Prancis Jacques Chirac dan Menteri Luar Negeri Inggris Jack Straw mengharapkan kepulihannya. Menurut Straw, kontribusi Paus besar kepada dunia karena menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan keamanan.

Polling Tentara AS Tetap di Irak

SEMENTARA masyarakat Amerika makin mempercayai pemerintahan Presiden George W. Bush (Tempo, pekan lalu), dunia Arab tetap waswas akan langkah Bush di Timur Tengah. Hal ini antara lain terungkap dalam hasil jajak pendapat situs Aljazeera.Net.

Sebagian besar responden, misalnya, tak yakin Bush akan menarik pulang pasukan asing pimpinan AS dari Irak (lihat tabel), meski awal bulan ini Wakil Menteri Pertahanan AS Paul D. Wolfowitz berjanji akan memulangkan 15 ribu tentara AS.

Walaupun Bush dan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice berkali-kali berteriak bahwa AS tak akan menyerang Iran, 53 persen dari 26.925 responden yakin gempuran atas negeri para mullah itu akan terjadi.

Johan S.P., Philipus Parera, Eduardus Karel Dewanto