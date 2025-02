Mantra Baru dari Berkeley

It's the singer, not the chord. Green Day, kelompok punk-rock Amerika yang biasa memperlakukan lagu-lagunya dengan kebersahajaan (baca: tiga akor untuk semua lagu), meloncat tinggi. American Idiot (AI), album terbarunya, salah satu nomine album terbaik di perhelatan Piala Grammy ke-47 yang berlangsung di Los Angeles, Ahad lalu.

Secara keseluruhan, AI dinominasikan untuk meraih tujuh Grammy di berbagai kategori. Satu prestasi yang belum pernah ditoreh grup punk rock mana pun, termasuk para embah langgam ini seperti The Ramones, Sex Pistols, atau The Clash, yang sukses menjadikan punk sebagai subkultur favorit di era 1970-an, namun tak dilirik para pemusik "serius". Ada anggapan, bermain punk sama saja dengan memproklamasikan keterbatasan diri yang cuma bisa bermain di tiga kunci.

Lewat album ketujuhnya ini Green Day menawarkan apa yang tak dapat disampaikan Sex Pistols dkk.: artikulasi perlawanan politik dan keanggunan struktur kompositoris, yang sebelumnya hanya pernah terjadi pada musik rock, induk langgam ini. Misalnya saat Pete Townshend lewat band-nya, The Who, membesut Tommy (1969), yang melahirkan istilah rock opera. Dengan AI, Green Day menjadi band pertama yang menciptakan punk rock opera. Sebuah struktur operatik yang dicangkok ke dalam manifes bunyi tiga kunci, dengan pergerakan topik di dalam setiap bagian (movement).

Dengarlah Jesus of Suburbia, sebuah opus lima bagian yang dibuka Armstrong dengan: I'm the son of rage and love /from the bible of "none of the above". Ia seperti memandu pendengar untuk menyusup ke dalam relung-relung kesadaran manusia Amerika pasca-tragedi 11 September 2001 yang makin dikepung rasa alienasi, paranoia, sekaligus devaluasi sistem nilai keluarga. Setelah sembilan menit yang buram, Armstrong mengunci Jesus dengan frase penting di bagian kelima: to live and not to breathe/is to die in tragedy /when you've been victimized/tales from another broken home. Tanpa basa-basi, Armstrong memposisikan Amerika sebagai "broken home" di tengah masyarakat dunia.

Agar tak melupakan penggemar loyal mereka selama 15 tahun terakhir, trio asal Berkeley ini menyodorkan lagu tipikal mereka yang lebih introspektif, seperti Wake Me Up When September Ends atau Boulevard of Broken Dreams. Meski begitu, tak ada yang lebih penting di album ini dibandingkan dengan nomor pembuka, sekaligus judul album, American Idiot.

Armstrong menyerang pemerintah Bush yang didominasi kekuatan media dan propaganda, lewat syair yang jauh lebih menampar dibanding saat Sex Pistols meledek Ratu Elisabeth II lewat God Save the Queen (1977). Armstrong seperti menyebarkan mantra baru yang langsung bertengger di pucuk daftar lagu di seluruh dunia:

Don't want to be an American idiot, Don't want a nation under the new media, (one nation controlled by the media) Can you hear the sound of hysteria, The subliminal mind f*ck America.

Keras? Iya. Sarkastis? Boleh jadi. Tapi, bila mereka sendiri memilih golput dalam pemilu November lalu, apa yang menyebabkan mereka begitu anti-Bush? "Saat orang yang keliru muncul sebagai pemenang, banyak warga yang ingin menyerah. Mereka bilang, lebih baik kita pindah ke Prancis. Tapi saya kira, lebih baik orang-orang liberal tetap berada di rumah," ujar Armstrong, yang Kamis pekan ini genap berusia 33 tahun.

Dengan atau tanpa Grammy, American Idiot telah membuka fase baru bagi eksplorasi langgam punk, seperti dinujumkan dengan tepat oleh Armstrong sendiri: we're not the ones meant to follow/for that's enough to argue.

Akmal Nasery Basral