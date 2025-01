Pelantikan Donald Trump Dilakukan di Gedung Capitol AS, Pernah Terjadi Sebelumnya?

TEMPO.CO , Jakarta - Pelantikan presiden terpilih Donald Trump pada hari Senin, 20 Januari 2025 dilaksanakan di dalam Gedung Capitol AS dan bukan di luar ruangan sebagaimana yang dilakukan para pendahulunya.

Sebagai informasi, upacara pelantikan Presiden AS yang ke-47 tersebut awalnya direncanakan berlangsung di luar ruangan, di bagian barat Gedung Capitol AS, menghadap taman yang disebut National Mall di Washington, DC. Hal ini, merupakan rangkaian yang umum dilakukan oleh Presiden AS sebelum-sebelumnya.