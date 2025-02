Pemerintah Donald Trump Berencana Jual Senjata Senilai Rp16,4 Triliun ke Israel

TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintahan Donald Trump telah meminta persetujuan Kongres AS untuk mentransfer sekitar US$1 miliar bom dan peralatan militer lainnya ke Israel , bahkan ketika Washington berusaha untuk menegakkan gencatan senjata yang rapuh di Gaza, kata sebuah laporan pada Senin seperti dilansir Anadolu .

The Wall Street Journal, mengutip pejabat Amerika Serikat yang akrab dengan penjualan itu, melaporkan bahwa transfer senjata yang diusulkan termasuk 4.700 bom seberat 1.000 pon senilai lebih dari US$700 juta, bersama dengan buldoser lapis baja buatan Caterpillar senilai lebih dari US$300 juta.

Laporan itu menambahkan bahwa permintaan itu akan dibayar dari bantuan militer tahunan AS yang dialokasikan untuk Israel, yang berjumlah US$3,3 miliar dalam pembiayaan militer asing.

Persetujuan Kongres AS diperlukan untuk penjualan senjata asing besar-besaran, dengan Departemen Luar Negeri AS memberi tahu komite utama sebelum melanjutkan. Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Senat Hubungan Luar Negeri AS harus menyetujui transfer tersebut sebelum dapat diselesaikan.