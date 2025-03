Pemerintah Jepang Gandeng KKP untuk Perkuat Industri Perikanan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kerjasama Internasional Jepang atau JICA menandatangani dokumen kesepakatan kerjasama (R/D) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk kerja sama "Project for Indonesia-Japan Circulation of Human Resources in Blue Economy" di Jakarta pada Rabu, 19 Maret 2025. Penandatanganan proyek itu dilakukan oleh Senior Representative JICA Okamura Kenji dan Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho.