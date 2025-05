Perdana Menteri Terpilih Kanada Miliki Silsilah Melayu

TEMPO.CO , Ottawa: Partai Liberal yang dipimpin Justin Trudeau memenangkan pemilu di Kanada. Dia bakal menjadi perdana menteri menggantikan Stephen Harper dari Partai Konservatif yang kalah dalam pemilu yang digelar Senin, 19 Oktober 2015.



Situs berita online Malaysia, The Rakyat Post menyebut Trudeau yang berusia 43 tahun memiliki darah melayu. Dia adalah anak dari Pierre Trudeau, mantan Perdana Menteri Kanada tahun 1980-an.



Pada 21 Oktober 2015, laman ini mengutip laporan sebuah program televisi yang mengungkapkan Trudeau memiliki keturunan dari Singapura.



Melalui serial televisi Who Do You Think You Are, silsilah Trudeau, 43 tahun, dikatakan berasal dari Malaysia dan terdeteksi melalui ibunya, Margaret Joan Sinclair.



Margaret adalah seorang penulis, aktor, fotografer dan aktivis sosial bagi korban gangguan bipolar. Dia memiliki hubungan dengan salah seorang pendiri awal Singapura, William Farquhar.



Episode serial televisi CBC itu juga mengungkapkan bahwa istri Farquhar adalah anak perempuan dari seorang wanita warga Malaysia dan seorang pejabat Perancis. Ketika itu, Singapura masih bergabung ke dalam Malaysia.



Anak perempuan Farquhar, Esther Bernard, kemudian menikah dengan Francis James Bernard di Singapura dan menetap di sana sampai kematiannya pada usia 41. Namun, tidak ada informasi tentang nenek Esther, wanita Malaysia.



Jika Trudeau dilantik, dia akan kembali ke kediaman perdana menteri di kota Ottawa. Di sini, dia pernah tinggal selama 12 tahun ketika ayahnya menjabat sebagai perdana menteri.



Pada 2013, Trudeau mengambil alih Partai Liberal yang kucar-kacir. Dia mengalahkan sejumlah tokoh yang menuduhnya hanya menang tampilan. Dia dianggap belum siap mengemban tugas berat sebagai perdana menteri.



Namun, janji Trudeau untuk menerapkan defisit anggaran dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk menyehatkan ekonomi, membantunya meningkatkan dukungan warga.



Seri kampanye Trudeau mendapat perhatian banyak orang. Hal itu mengingatkan popularitas seperti yang diraih keluarga Kennedy dan Barack Obama ketika kampanye pemilihan Presiden AS.



Trudeau yang lahir pada Natal 1971, mendapat banyak perhatian sejak kecil hingga ayahnya mundur sebagai perdana menteri pada 1984.



Mulai tahun 2000 dia kembali populer, setelah ayahnya meninggal. Trudeau menikah dengan pembawa acara televisi, Sophie Gregoire.



