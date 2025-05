Presiden Claudia Berani Tolak Rencana Trump Kirim Tentara ke Meksiko

TEMPO.CO , Jakarta - Rencana Presiden AS Donald Trump mengirimkan tentara ke Meksiko terancam gagal. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum tegas menolak keinginan Trump itu. Trump semula ingin mengirim tentara AS ke Meksiko guna membantu memerangi perdagangan narkoba.

Sheinbaum mengatakan pada Sabtu, 3 Mei 2025, Trump telah bertanya kepadanya melalui panggilan telepon. Trump mengatakan ingin membantu memerangi kejahatan terorganisir dan menyarankan pengiriman pasukan AS ke Meksiko.

Komentarnya muncul sehari setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump menekan Meksiko untuk mengizinkan keterlibatan militer AS dalam perang melawan kartel narkoba. Mengutip sumber anonim yang mengetahui masalah tersebut, media berita tersebut mengatakan ketegangan meningkat selama panggilan telepon pada tanggal 16 April 2025 antara kedua pemimpin tersebut. Trump mendesak Sheinbaum agar mengizinkan angkatan bersenjata AS mengambil peran utama dalam memerangi geng narkoba Meksiko yang memproduksi dan menyelundupkan fentanil ke AS.