Profil Adam Boehler, Utusan Donald Trump yang Berbicara Langsung dengan Hamas

Ini adalah langkah yang belum pernah terjadi. AS belum pernah terlibat secara langsung dengan entitas yang ditetapkan sebagai organisasi teroris, seperti Hamas . Pembicaraan ini menyangkut pembebasan sandera AS yang ditahan di Gaza dan kemungkinan kesepakatan yang lebih luas untuk mengakhiri perang.

Carstens tetap bekerja selama masa pemerintahan Biden dan dipuji karena membawa pulang puluhan orang Amerika yang disandera atau ditahan secara tidak sah di berbagai negara termasuk Rusia. Beberapa pertukaran tahanan yang terkenal selama masa jabatannya termasuk bintang WNBA Brittney Griner dan reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich.

Siapa Adam Boehler?

Adam Boehler lahir pada 23 Juni 1979 dari sebuah keluarga Yahudi di Albany, New York. Ia memiliki prestasi akademik yang mengagumkan hingga lulus dengan predikat magna cum laude dari Wharton School of the University of Pennsylvania. Ia mengambil jurusan keuangan dan mengambil minor bahasa Prancis, seperti dilansir Jewish Virtual Library.