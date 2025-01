Putra Mahkota Saudi Koleksi Lukisan Kristus Seharga Rp 6 Triliun!

TEMPO.CO, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atau MBS dilaporkan pemilik sebenarnya dari lukisan Yesus Kristus karya Leonardo da Vinci. Lukisan terkenal berjudul Salvator Mundi itu dibelinya seharga US$ 450 juta atau setara Rp 6 triliun lewat lelang pada November lalu di Rumah Lelang Christie's, New York, Amerika Serikat, dengan menggunakan perantara.



Awalnya lukisan Kristus yang paling banyak dicari dilaporkan dibeli oleh Pangeran Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud. Hasil penelusuran New York Times menyebutkan Pangeran Bader adalah teman dekat MBS. Meski sang Pangeran tak memberikan jawaban tentang kedekatannya dengan MBS.



