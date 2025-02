Rahasia Lima Juta Dolar

Harry Ransom Humanities Research Center di Universitas Texas, Austin, lebih riuh dari biasanya pada hari itu, Jumat pekan lalu. Antrean manusia mengular ke halaman gedung, menunggu pukul 09.00, saat pusat studi itu dibuka. Mereka datang untuk melihat rahasia lama yang akhirnya terkuak: dokumen-dokumen skandal Watergate yang mulai dibeberkan kepada warga Amerika dalam suatu pameran di Harry Ransom Center, Universitas Texas. Universitas ini membeli hak atas dokumen tersebut dari Bob Woodward dan Carl Bernstein seharga US$ 5 juta (setara dengan Rp 45 miliar).

Terdiri dari sejumlah catatan, transkrip wawancara, foto, seluruh dokumen adalah milik Woodward dan Bernstein. Kedua wartawan asal Amerika Serikat ini membongkar skandal Watergate dari 1972 hingga 1974. Hasil investigasi mereka yang membikin Presiden Nixon pamit mundur pada 1974—sebelum tenggat masa kekuasaannya—tampaknya masih menyantol di kepala banyak warga AS. Setidaknya di Austin, ibu kota Negara Bagian Texas, antrean manusia di Harry Ransom Center menunjukkan bahwa kisah lama itu belum dilupakan begitu saja.

Skandal Watergate bermula dari tertangkapnya lima maling di kantor Partai Demokrat di Hotel Watergate, di Washington, DC, pada 17 Juni 1972. Woodward dan Bernstein, reporter harian The Washington Post, secara kebetulan menemukan hubungan antara para pencuri dan tim sukses Presiden AS Richard Nixon, yang ketika itu tengah mengincar masa jabatan kedua. Dua reporter itu lalu bekerja sama melakukan investigasi. Keduanya membuka skandal politik terbesar dalam sejarah AS modern yang populer dengan sebutan skandal Watergate.

Dokumen investigasi itulah yang kemudian dilepas kedua wartawan ini kepada Universitas Texas. "Kami pikir sudah tiba saatnya untuk membuka dokumen penting dari kerja kami untuk setiap orang," ujar Woodward, 62 tahun, mewakili dirinya dan Bernstein, 61 tahun, saat melepas dokumen bersejarah itu untuk dipamerkan. Woodward dan Bernstein menjual lebih dari 75 dos koleksi mereka yang paling bernilai itu kepada Universitas Texas pada musim semi 2003.

Situs Ransom Center menyebutkan, untuk pertama kalinya dokumen itu mengungkap hampir 100 sumber rahasia Woodward dan Bernstein. Juga, betapa para pembantu dekat Nixon dan tokoh-tokoh senior Partai Republik ketika itu khawatir Nixon menutup-nutupi skandal Watergate. Senator Barry Goldwater, misalnya. Tokoh senior Partai Republik yang meninggal pada 1998 di usia 89 tahun itu mengatakan Nixon berbohong sejak awal hingga akhir. "Saya kira dia (Nixon) sudah hilang akal," ujar Goldwater, seperti tertuang dalam transkrip wawancaranya sepanjang tujuh halaman.

Toh langkah Woodward dan Bernstein tetap mengundang pertanyaan. Mengapa baru sekarang, setelah lebih dari 30 tahun baru rahasia lama ini dibuka? Woodward mengaku gerah selalu dipojokkan oleh orang-orang yang meragukan validitas investigasi mereka. Dia ingin setiap orang yang curiga memelototi catatan mereka lalu percaya. "Membuka semua file akan membuat orang lebih paham Watergate dan mengerti bagaimana kami bisa mendapatkan informasi dan siapa saja yang telah menolong kami," ujar Woodward.

Sedianya, dokumen tersebut dipamerkan pada Maret tahun lalu, namun ditunda. Mungkin karena Woodward dan Bernstein butuh waktu untuk "mengamankan" catatan penting yang mengarah kepada beberapa sumber rahasia yang masih hidup. Antara lain, tokoh misterius yang oleh mantan redaktur eksekutif The Washington Post ketika itu, Ben Bradlee, disebut Deep Throat—diambil dari istilah yang sering digunakan dalam film porno deep throating yang berarti, maaf, oral sex.

Tapi, kalau melihat jumlah uang yang masuk ke kocek Woodward dan Bernstein, rasa-rasanya alasan lain boleh menyingkir sementara. US$ 5 juta adalah harga tertinggi yang pernah ditawarkan untuk koleksi milik penulis yang masih hidup (lihat boks: Kantong Tebal karena Dokumen). Sebanyak US$ 4,5 juta mereka bagi berdua. Sisanya, US$ 500 ribu, mereka sumbangkan untuk riset Watergate dan etika jurnalistik di pusat studi tersebut.

Jika menoleh ke tahun-tahun yang sudah silam, skandal Watergate ibarat "tambang emas" bagi kedua wartawan tersebut. Hasil kerja keduanya telah mendatangkan Pulitzer—penghargaan tertinggi untuk karya jurnalistik di AS—pada 1974. Belum lagi kalau kita bicara tentang uang. Dari All The President's Men, buku terlaris mereka yang pertama kali terbit pada 1974, keduanya disebut-sebut mendapatkan jutaan dolar. Pada saat baru bersepakat menulis buku itu pada musim gugur 1972 saja, keduanya sudah mendapatkan angpau yang lumayan gurih. "Anak-anak (Woodward dan Bernstein) mendapatkan US$ 55 ribu," ujar agen mereka, David Obst.

Film All The President's Men arahan sutradara Alan J. Pakula, yang meraih hadiah Oscar untuk empat kategori, otomatis menambah pundi-pundi Woodward dan Bernstein. Disebut-sebut sebagai thriller terbaik era 1970-an, film yang dibintangi oleh Robert Redford (sebagai Bob Woodward) dan Dustin Hoffman (sebagai Carl Bernstein) itu meraup sekitar US$ 30 juta pada 1976. Pada tahun yang sama buku kedua mereka, The Final Days, terbit. Meski mendapat kritik keras karena menggunakan informasi dari sumber-sumber anonim untuk memojokkan mantan Presiden Amerika, toh buku yang bercerita tentang hari-hari terakhir Presiden Nixon itu laris manis.

Kini, setelah masa-masa keemasan itu berlalu, Woodward dan Bernstein kembali dibuat mengerti betapa pentingnya petuah sahabat lama mereka, Deep Throat, yang amat terkenal itu, "Follow the money", yang memungkinkan mereka mengungkap skandal Watergate.

Benar, ikuti saja uangnya. Ke Ransom Center sekalipun.

