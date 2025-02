Kantong Tebal Karena Dokumen

Musim semi 2003 membawa kejutan bagi banyak pustakawan di Amerika. Kumpulan kertas catatan, foto, transkrip wawancara milik Bob Woodward dan Carl Bernstein, atau berkas-berkas Watergate, laku US$ 5 juta atau sekitar Rp 45 miliar. Pembelinya adalah The University of Texas. Universitas ini memang salah satu yang terbesar dan terkaya di Amerika Serikat, tapi lima juta dolar untuk membeli dokumen milik penulis yang masih hidup bukan hal biasa.

"Jarang koleksi yang berbau politik bisa laku semahal itu," ujar Thomas Hickerson, pustakawan di Cornell University.

Sebelumnya, harga tertinggi untuk koleksi milik penulis yang masih hidup jatuh ke tangan Susan Sontag. Perpustakaan Young Research University of California, Los Angeles, membayar Sontag US$ 1,1 juta (Rp 9,9 miliar) untuk catatan, surat, manuskrip, dan 20 ribu buku koleksinya. Sontag yang meninggal 28 Desember lalu dalam usia 71 tahun adalah penulis dan salah satu aktivis paling kontroversial di AS. Novelnya yang terkenal antara lain The Volcano Lover (1992).

Makanya telinga Victoria Steel, pimpinan Young Reseach, berdengung mendengar kabar harga berkas-berkas Watergate. "Wow! Itu uang yang amat banyak," ujarnya.

Konon, ketika kedua mantan reporter The Washington Post menyebutkan angka itu, pihak Universitas Texas langsung mengangguk. Padahal, harga itu jauh di atas beberapa koleksi termahal mereka. Misalnya Injil Gutenberg—satu dari lima yang tersisa di negeri itu—bernilai US$ 1,5 juta.

Tapi itulah. Di Negeri Abang Sam, catatan lecek dan kumal sekalipun bisa menjadi harta karun. Pada 2001, Francis Crick, peneliti yang ikut menguak misteri rantai DNA (Deoxyribonucleic acid) menjadi lebih kaya US$ 1,3 juta setelah menjual kertas-kertas kerjanya kepada Wellcome Trust.

Satu halaman naskah asli pidato Abraham Lincoln pada 1858—dikenal dengan istilah House Divided—yang mengkritik sistem perbudakan di Amerika, laku US$ 1,5 juta pada 1992 dalam sebuah lelang.

Lalu adakah koleksi yang lebih mahal dari berkas-berkas Watergate? Banyak. Abraham Zapruder menjual film rekaman pembunuhan Presiden AS J.F. Kennedy hasil bidikkannya seharga US$ 16 juta. Cucu-cicit Winston Churchill mendapatkan sekitar US$ 18,4 juta dari pemerintah Inggris untuk berkas-berkas yang dulunya milik kakek-buyut mereka.

Philipus Parera (Washington Post/hrc.utexas.edu)