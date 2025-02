Ramai Kasus Pertamina, Harga BBM di Malaysia Lebih Murah

Harga bahan bakar dengan oktan 95 di Indonesia tercatat US$ 0,79 atau sekitar Rp 13 ribu per liter. Harga bensin di Indonesia dengan nilai oktan yang sama lebih mahal ketimbang harga di Malaysia. Di Malaysia, BBM dengan RON 95 dijual sekitar US$ 0,46, atau Rp 7.500 per liter.