Seberapa Seram Penjara El Salvador yang Menampung Penjahat dan Imigran Amerika?

TIGA pesawat yang membawa para migran dari Venezuela yang dideportasi pemerintahan Donald Trump tiba di El Salvador , Minggu, 16 Maret 2025. Trump tetap pada keputusannya meskipun ada perintah eksplisit dari hakim agar pesawat-pesawat yang mengangkut mereka kembali berbalik arah. Pembangkangan ini dianggap sebagai eskalasi yang luar biasa terhadap sistem “check and balance” dalam Konstitusi AS, Reuters melaporkan.

Amerika Serikat konon membayar El Salvador sebesar US$6 juta untuk memenjarakan 300 orang yang diduga anggota geng Tren de Aragua Venezuela yang dideportasi ke negara Amerika Tengah tersebut, selama satu tahun, Associated Press melaporkan pada Sabtu, mengutip sebuah memo internal Kementerian Luar Negeri El Salvador.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengisyaratkan dalam sebuah kunjungan bulan lalu bahwa pemerintah negara itu telah menawarkan untuk menampung "penjahat berbahaya" yang dideportasi dari Amerika Serikat di penjara-penjaranya.

Delegasi Partai Republik AS dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipimpin oleh anggota Kongres saat itu, Matt Gaetz, mengunjungi penjara sebulan kemudian.

Data dari World Prison Brief (WPB), membuka tab baru mengatakan bahwa El Salvador memiliki tingkat populasi penjara per kapita tertinggi di mana pun di dunia, dengan 1.659 narapidana per 100.000 penduduk.