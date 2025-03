Serba-serbi dan Fakta Penyerangan Amerika Serikat ke Yaman Buru Houthi

TEMPO.CO , Jakarta - Amerika Serikat atau AS mengerahkan operasi militer terbesar di Timur Tengah untuk menyerang kelompok Houthi di Yaman , yang memiliki hubungan dengan Iran. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap serangan Houthi yang terus berlanjut terhadap kapal-kapal AS di Laut Merah. Serangan pertama dilakukan pada Sabtu, 15 Maret 2025.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan pada Ahad bahwa serangan udara terhadap basis Houthi di Yaman merupakan bentuk bantuan AS kepada dunia. Pernyataannya tersebut sejalan dengan keputusan Presiden Donald Trump untuk menargetkan kelompok militan tersebut. Komentar Rubio muncul setelah pengumuman Trump pada Sabtu di platform Truth Social miliknya bahwa dia telah memerintahkan serangan udara yang "tegas dan kuat" terhadap Houthi.

Pemimpin gerakan Houthi, Abdul Malik al-Houthi, menegaskan bahwa kelompoknya akan membalas serangan AS dengan meluncurkan rudal serta menargetkan kapal perang dan kapal angkatan laut Amerika. Ia juga menyatakan bahwa Houthi berencana mengancam jalur pengiriman barang ke Israel guna menekan negara tersebut agar mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

"Sudah lebih dari setahun sejak kapal komersial berbendera AS berlayar dengan selamat melalui Terusan Suez, Laut Merah atau Teluk Aden," tulisnya.

Houthi diduga telah menyerang kapal induk AS, USS Harry S. Truman. Selain itu, mereka juga menargetkan kapal perang AS dengan 18 rudal balistik, rudal jelajah, serta sebuah pesawat nirawak di Laut Merah bagian utara, seperti dilaporkan oleh TV pemerintah Al Masirah. Namun hingga saat ini, AS belum memberikan tanggapan atas klaim tersebut.