Top 3 Dunia; Menlu Sugiono Prihatin Konflik Myanmar dan Hamas Kembali ke Jalanan Gaza

Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam pertemuan Diplomacy Dialogue on Myanmar pada The World Economic Forum's (WEF) Annual Meeting 2025 di Davos-Klosters, Swiss pada 22 Januari 2025, menyarankan agar dilakukan dialog nasional inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan merupakan prioritas untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di Myanmar.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono juga menyinggung komitmen bersama Menteri-Menteri ASEAN untuk mendorong implementasi Five-Point Consensus (5PC). Sugiono mengundang para mitra memberikan bantuan kemanusiaan bagi Myanmar melalui The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre). Menlu juga menekankan masalah pengungsi Rohingya adalah kunci dari penyelesaian krisis di Myanmar.

2. Hamas Kembali ke Jalanan Gaza Setelah Gencatan Senjata dengan Israel

Para pejuang Hamas tampak kembali ke jalan-jalan di Gaza setelah lebih dari setahun bersembunyi di terowongan dan menghindari serangan udara Israel. Mereka kembali terlihat setelah Israel Hamas sepakat melakukan gencatan senjata.

Pada Minggu, 19 Januari 2025, dunia menyaksikan Hamas menyerahkan tiga sandera Israel kepada Palang Merah. Puluhan pejuang yang mengenakan balaclava dengan ikat kepala hijau khas kelompok itu terlihat di alun-alun Kota Gaza yang penuh sesak mengatur acara yang kacau itu.

Dilansir dari France 24, pada Senin, wakil menteri dalam negeri Hamas untuk wilayah tersebut keluar dan berkeliling di Kota Gaza. Ia menyatakan bahwa warga Gaza hidup di masa kemenangan. Saat Hamas kembali ke jalan, pasukan Israel menarik diri dari wilayah yang padat penduduk.

Kehancuran yang mereka tinggalkan sangat mengejutkan, namun Hamas tampaknya bertahan. Sejak awal perang, Israel telah menyatakan tujuan mereka membasmi Hamas selamanya.