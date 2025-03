Trump Bekukan Outlet Media yang Didanai AS, Termasuk Voice of America

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Sabtu tiba-tiba membekukan outlet media berusia puluhan tahun yang didanai Amerika Serikat. Seperti dilansir The Japan Times, lembaga itu adalah Badan Media Global AS, yang membawahi Voice of America, Radio Free Europe and Asia dan Radio Marti, yang menyiarkan berita berbahasa Spanyol ke Kuba.