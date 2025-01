Trump Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual, Ini Kata Gedung Putih

Pilpres AS Bulan Depan, Kamala Harris Ungguli Donald Trump di Jajak Pendapat

Summer Zervos (kanan) memberikan keterangan pada awak media terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Presiden Terpilih AS, Donald Trump terhadap dirinya, di Los Angeles, California, AS, 11 November 2016. Zervos merupakan mantan kontestan The Apprentice, sebuah acara yang pernah dibawakan oleh Trump. REUTERS/Kevork Djansezian

Penjelasan itu juga muncul di tengah kasus hukum yang sedang menerpa Trump, yang diajukan oleh Summer Zervos. Mantan kontestan acara reality show "The Apprentice" besutan Trump ini yang disiarkan NBC itu menuduh Trump melakukan penyerangan seksual kepadanya pada 2007.

Tuduhan itu diajukan pada Oktober tahun lalu dan disampaikan lewat sebuah konferensi pers. Pengacara Zervos mengajukan subpoena untuk meminta semua dokumen dan bukti komunikasi Trump mengenai Zervos.