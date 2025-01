Trump Perintahkan AS Keluar dari WHO, Sebut Sumbangan yang Jomplang

Keputusan Trump untuk menarik diri dari WHO berakar pada beberapa alasan. Dalam pernyataannya, Trump menuduh WHO telah gagal menangani pandemi COVID-19 dan krisis kesehatan internasional lainnya.

Atas alasan tersebut, Trump menegaskan perlunya reformasi mendesak di dalam WHO untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam menangani krisis kesehatan global di masa depan. Ia berpendapat bahwa selama ini WHO gagal memenuhi harapan tersebut, sehingga langkah untuk menarik diri dianggap sebagai tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat.

Trump menuduh bahwa organisasi tersebut tidak menunjukkan independensi dan terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara anggotanya. Ia juga menganggap bahwa iuran yang dibayarkan oleh AS kepada WHO tidak adil dan terlalu besar dibandingkan dengan kontribusi negara lain seperti Cina.

Dalam pernyataan yang sama, Trump menegaskan bahwa AS merupakan donor terbesar bagi WHO, menyumbang sekitar 18 persen dari total anggaran organisasi.

Banyak pihak termasuk WHO khawatir bahwa kehilangan dukungan finansial dari AS dapat merusak inisiatif-inisiatif penting dalam memberantas penyakit menular dan meningkatkan kesehatan masyarakat di seluruh dunia.

WHO menyatakan penyesalan atas keputusan tersebut dan berharap AS akan mempertimbangkan kembali langkahnya. Pernyataan WHO juga menyebutkan bahwa selama lebih dari tujuh dekade, AS dan WHO telah bekerja sama untuk menyelamatkan banyak nyawa di seluruh dunia.