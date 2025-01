Trump Pertimbangkan untuk Bergabung Lagi dengan WHO

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Donald Trump , Sabtu, 25 Januari 2025, mengatakan bahwa ia mungkin akan mempertimbangkan untuk bergabung kembali dengan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ). Pernyataan ini dilontarkannya beberapa hari setelah memerintahkan keluarnya AS dari badan kesehatan global tersebut karena apa yang ia gambarkan sebagai kesalahan penanganan pandemi COVID-19 dan krisis kesehatan internasional lainnya, Reuters melaporkan.

AS dijadwalkan akan keluar dari WHO pada 22 Januari 2026. Trump mengumumkan langkah tersebut pada hari Senin setelah ia dilantik untuk masa jabatan kedua di Gedung Putih.

AS sejauh ini merupakan penyokong dana terbesar WHO, menyumbang sekitar 18 persen dari keseluruhan pendanaannya. Anggaran dua tahun terakhir WHO, untuk tahun 2024-2025, adalah sebesar 6,8 miliar dolar AS.