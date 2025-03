Vietnam Helat Pagelaran Orkestra Rayakan 30 Tahun Keanggotaan ASEAN

TEMPO.CO , Jakarta -Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta menghelat pagelaran orkestra untuk menyambut perayaan 30 tahun keanggotaan Vietnam di dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN . Konser yang didukung Vietnam National Academy of Music itu terselenggara di Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada Senin, 10 Maret 2025.

Sekretaris Jenderal Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Kao Kim Hourn mengapresiasi kiprah Vietnam sebagai salah satu negara yang berkontribusi besar bagi kemajuan Asia Tenggara.

Berkenaan dengan itu, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, To Lam, mengungkap rasa senangnya karena bisa mengunjungi markas ASEAN di Indonesia.

"Di sinilah para pemimpin ASEAN mengambil keputusan penting yang membentuk pembangunan dan masa depan tidak hanya Asia Tenggara tetapi juga lanskap global yang lebih luas," ujar To Lam.

Pagelaran musik itu dimeriahkan dengan penampilan Hanoi Philharmonic Orchestra yang dipimpin konduktor Tran Vuong Thach. Sejumlah musisi asal Vietnam juga ikut berkolaborasi, di antaranya penyanyi sopran Dao To Loan, penyanyi tenor Tran Tuan Phi, dan penyanyi sopran Nguyen Truong Linh.

Da To Loan, musisi sekaligus pelatih vokal Vietnam National Academy of Music, mengatakan bahwa rombongannya tiba di Indonesia pada Ahad, 9 Maret 2025. Lalu, dia menyebut rombongannya akan melanjutkan tur bersama To Lam ke Singapura pada 11 Maret 2025. "Kami harap bisa kembali lagi ke Indonesia," tutur Loan kepada Tempo.