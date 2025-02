Dekret Trump, Apa Bahayanya buat Indonesia?

DI awal kepemimpinnya, Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump , membuat sejumlah kebijakan yang mencengangkan dunia. Salah satunya dekret yang menyatakan AS keluar dari organisasi kesehatan dunia, WHO . Keputusan kontroversial ini disesali banyak negara dan dikecam keras oleh ahli kesehatan masyarakat dunia.

Sebagai salah satu mitra utama WHO, terutama dalam surveilans penyakit menular, keputusan Negeri Abang Sam ini bakal berdampak besar. Terhentinya pendanaan dan penarikan tenaga ahli dapat memicu kemunduran dalam penanggulangan AIDS, malaria, dan tuberkulosis, serta melemahkan pertahanan global terhadap disease X, yang berisiko memicu pandemi baru.

Di Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpendapat negara ini tidak akan merasakan dampak langsung dari kebijakan Trump tersebut, mengingat bantuan yang diberikan WHO kepada Indonesia lebih pada bimbingan teknis. Benarkah demikian?

Keputusan keluar dari WHO bukan satu-satunya dekret Trump yang akan berimbas negatif pada status kesehatan masyarakat global. Malah sebenarnya banyak dekret lain yang perlu lebih diwaspadai dampaknya.

Trump membekukan bantuan luar negeri AS selama 90 hari sejak 20 Januari 2025. Hal ini berdampak pada program kesehatan global, terutama distribusi obat HIV, malaria, dan tuberkulosis melalui USAID. Mitra utama USAID, Chemonics, serta klinik HIV di 50 negara yang didanai PEPFAR, sempat dihentikan operasinya.

Jika pemerintah serius dalam agenda generasi emas bebas stunting, ketidakpastian pendanaan USAID bisa memperlambat pencapaian target tersebut. Per 1 Februari 2025, situs web USAID sudah tidak dapat diakses masyarakat, termasuk situs web Survei Demografi dan Kesehatan (Demographic and Health Survey atau DHS), yang selama ini datanya banyak digunakan peneliti di Indonesia sebagai bahan analisis kebijakan kesehatan.

Kebijakan paling parah adalah perintah kepada badan-badan federal, termasuk Center for Disease Control and Prevention atau CDC, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration atau FDA), untuk menghentikan semua komunikasi eksternal. Pembekuan ini berlaku untuk media sosial, siaran pers, dan partisipasi dalam acara publik. Badan-badan tersebut selama ini berperan penting dalam memberikan informasi cepat dan terbaru perihal penyebaran penyakit serta efektivitas obat dan produk medis.