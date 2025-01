Jalan Pintas Mengatur Bisnis Pinjaman Online

OJK kini sedang membahas aturan untuk membatasi keterlibatan lender individual nonprofesional pemburu imbal hasil tinggi ikut mendanai modal pembiayaan peer-to-peer lending. Pemicunya, makin banyak perusahaan peer-to-peer lending berguguran karena banyak peminjamnya yang gagal bayar. Lender gigit jari karena modal pinjaman mereka tak semua dijamin oleh asuransi.



TaniFund dan Investree adalah dua perusahaan financial technology (fintech) yang sudah dilikuidasi karena bangkrut. Kini KoinWorks sedang menunggu ajal setelah ratusan miliar rupiah pinjaman dikemplang debitornya. Yang dirugikan di sini bukan semata manajemen perusahaan fintech, melainkan juga lender sebagai pemberi pinjaman.



Banyak yang tergiur menjadi lender karena mabuk kepayang dengan imbal hasil tinggi. Return lender minimal bisa belasan persen per tahun, jauh di atas bunga deposito bank yang hanya di bawah 5 persen. Iming-iming ini yang membuat industri peer-to-peer lending tumbuh pesat—selain karena banjir uang dari pemodal sektor teknologi. Per Oktober 2024, pemain peer-to-peer lending mencapai 97 perusahaan. Sementara itu, outstanding pinjaman (yang belum dibayar) masih Rp 75,02 triliun.