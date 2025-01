Kontradiksi Kebijakan Sawit Prabowo

DUA puluh tahun sebelum tercetus Perjanjian Paris, Yayasan Obor Indonesia (YOI) menerbitkan buku terjemahan State of The World yang ditulis Lester R. Brown dan kawan-kawan. YOI memberinya judul Masa Depan Bumi. Di halaman 47 buku itu, terlacak satu percikan yang seharusnya menjadi sandaran atau mazhab atau bahkan "agama baru" bagi pemerintahan di mana pun di bawah kolong langit ini.

State of The World bukan buku atau laporan sembarangan. Pada 1989, buku ini digunakan di lebih seribu perkuliahan di 584 universitas dan perguruan tinggi Amerika Serikat. Survei internasional terhadap 235 tokoh lingkungan hidup menempatkan State of The World sebagai buku nomor tiga dalam daftar abadi 500 buku klasik.