Asal-usul Pagar Laut

DULU Jean-Jacques Rousseau, filsuf Swiss, membayangkan pagar sebagai awal peradaban. “Orang pertama yang memagari sebidang tanah berkata 'ini milikku' dan menemukan orang-orang yang cukup naif untuk mempercayainya, orang itu adalah pendiri sejati masyarakat sipil,” katanya dalam A Discourse Upon the Origin and the Foundation of the Inequality Among Mankind (1754). Pagar telah melembagakan unsur paling penting dalam kontrak sosial, ide utama Rousseau, yakni pengakuan kolektif terhadap barang pribadi.