Proyek Strategis Nasional yang Merusak Teluk Palu

SATU per satu bukit di Sulawesi Tengah menghilang. Batu dan pasirnya dikeruk besar-besaran untuk membangun kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dan lumbung pangan di Merauke, Papua Selatan. Penambangan itu membuat bukit-bukit di Teluk Palu dan Donggala yang dulu hijau berubah menjadi bopeng-bopeng dan kerontang.

Sepanjang 2024, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Palu telah mengirim 7,4 juta ton hasil tambang galian C ke IKN dan berbagai daerah, termasuk Merauke. Galian C adalah jenis material berupa batu, pasir, tanah liat, dan sejenisnya. Dalam lima tahun terakhir, penambangan galian C di provinsi itu telah mencabik-cabik lahan seluas 100.362 hektare—sekitar tiga kali luas Daerah Istimewa Yogyakarta. Perusahaan tambang membongkar pegunungan yang hanya berjarak 100-200 meter dari ruas jalan dan permukiman.