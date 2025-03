Begini Kata Menteri Kehutanan Soal Viral Tim FOLU Net Sink Diisi Kader PSI

TEMPO.CO, Jakarta - Ramai dibincangkan tentang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang memasukkan banyak kadar asal partainya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam struktur organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030. Dalam struktur itu, lewat SK Menteri Raja Juli, mereka menerima honor hingga puluhan juta rupiah tiap bulannya.