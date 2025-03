Hujan Ekstrem Melanda Sukabumi, Banjir Bandang Terjang Pelabuhan Ratu

Berdasarkan hasil pengukuran BMKG di wilayah Kabupaten Sukabumi, intensitas curah hujan di Pelabuhan Ratu mencapai 244,4 milimeter per hari. Di Jampang Kulon 209,4 milimeter per hari, dan di Sagaranten 150,4 milimeter per hari. Semuanya, menurut BMKG, tergolong hujan ekstrem.