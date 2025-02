Jika Konservasi Minim Anggaran

Lugi menyiasati kekurangan anggaran untuk kegiatan lapangan dengan menggaet dana hibah dari mitra organisasi masyarakat sipil. Di antaranya Centre for Orangutan Protection, Yayasan Sintas Indonesia, dan World Wide Fund for Nature Indonesia. Kolaborasi tersebut membantu lembaganya agar bisa membeli peralatan seperti kamera jebak serta membiayai pendataan dan pemantauan satwa. BKSDA Sumatera Barat turut membangun kelompok masyarakat untuk membantu pengawasan kawasan hutan.

GUNAWAN Alza pusing tujuh keliling karena patroli-patroli pengamanan Balai Taman Nasional Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sudah tak optimal. Biasanya dia sebagai kepala balai taman nasional itu bisa mengirim tim secara berkala untuk memantau keamanan kawasan konservasi seluas 177.599 hektare tersebut. “Sekarang frekuensi patrolinya berkurang dari biasanya enam-delapan kali menjadi empat-lima kali per tahun,” kata Gunawan pada Kamis, 13 Februari 2025.

Masalah tersebut muncul karena anggaran lembaganya dipangkas dari Rp 13 miliar menjadi Rp 11 miliar per tahun. Praktis hal itu menyebabkan kekurangan tenaga dan pembayaran biaya untuk memantau belasan resor yang menjadi area konservasi taman nasional. Padahal kasus pembunuhan terhadap empat spesies primata endemis—joja, simakobu, bilou, dan bokoi—di wilayah itu sering terjadi.

Munculnya pasal pendanaan dimaksudkan untuk membuka peluang pembiayaan kegiatan konservasi di luar sumber anggaran negara. Hal ini memungkinkan Satyawan membuka peluang program hibah dari pihak swasta. Misalnya program One Company One Species melalui mekanisme konsolidasi dana publik—strategi untuk melindungi satwa terancam punah seperti macan tutul dan elang jawa.

Peneliti spesies Yayasan Auriga Nusantara, Riszki Is Hardiyanto, justru melihat masalah pemangkasan anggaran pemerintah bukan satu-satunya hal yang mengancam satwa dan habitat. Masalah utamanya adalah ketiadaan komitmen pemerintah dalam upaya melindungi satwa yang terancam punah. “Contohnya masih banyak satwa yang sudah masuk Daftar Merah Spesies yang Terancam IUCN (Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau International Union for Conservation of Nature) tapi tidak masuk daftar satwa dilindungi oleh pemerintah,” ucapnya.