Penyebab Hercules dan Stasiun Pengisian Elpiji Berebut Lahan di Kalideres

Handy Musawan mengajukan gugatan perdata atas empat bidang tanah di Jalan Daan Mogot Kilometer 18 itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 29 Mei 2024. Keempat lahan tersebut adalah bidang tanah yang kini menjadi lokasi PT PCDC Propco One dan SPBE Kalideres. Ada pula lahan yang masih kosong. Handy menuduh para tergugat melawan hukum karena mensertifikasi tanah tersebut. Para tergugat adalah perusahaan PT Nila Alam, PT PCDC Propco One, Rosalina Soesilawati Zaenal, dan Hartawan Zaenal. PT Nila Alam adalah pemilik tanah seluas 16 ribu meter persegi yang sudah dijual kepada PT PCDC Propco One.