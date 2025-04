Sampah di Kabupaten Bekasi Naik hingga 300-an Ton per Hari Usai Lebaran

Donny membandingkan volume sampah yang sampai ke Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Burangkeng pada kondisi normal sebanyak 600 ton per hari. Peningkatan volume sampah juga terjadi pada 28 dan 29 Maret yang masing-masing sebesar 780,38 ton serta 662,62 ton.

Manfaatkan AI, Mahasiswa ITS Luncurkan Aplikasi Pengelolaan Sampah

Menurut Donny, secara umum satu jiwa menghasilkan sampah rata-rata 0,7 kilogram per hari. Jika satu keluarga terdiri atas empat jiwa, maka setiap KK menghasilkan sampah seberat 2,8 kilogram per hari. Donny meyakini, lonjakan volume sampah yang terjadi karena sumbangan non penduduk Kabupaten Bekasi.