Indonesian GM Tournament 2025 di Bandung, GM Utut Adianto: Pecatur Bisa Tingkatkan Norma GM dan Elo Rating

Utut mengatakan, selain norma, yang harus dikejar pecatur nasional adalah meningkatkan nilai elo rating. Ia menyebut, persyaratan meraih gelar GM seperti Aditya Bagus Arfan harus mengumpulkan elo rating 2500, dan harus meraih 3 norma. Sementara itu Aditya masih memiliki 2 norma.

kejuaraan ini pun sangat bergengsi karena menyediakan hadiah total 25.000 dolar Amerika Serikat atau AS, terdiri dari 15.000 dolar AS untuk kategori GM Tournament dan 10.000 dolar AS untuk kategori IM Tournament. Adapun turnamen disponsori oleh PT Bukit Asam Tbk, PT Bank BNI Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Kilang Pertamina Internasional. Serta PT Pertamina Hulu Energi.