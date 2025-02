Jadwal ASEAN Club Championships: Peluang PSM Makassar dan Borneo FC Belum Habis

Grup A 19.30 PSM Makassar vs Thanh Hoa 19.30 BG Pathum United vs Terengganu 19.30 Svay Rieng vs Shan United

Kamis, 6 Februari 2025



Grup B

19.30 Cong An Hanoi vs Borneo FC

19.30 Kaya FC vs Lion City Sailors

19.30 Buriram United vs Kuala Lumpur.

Klasemen sementara Grup A

No Nama Main Menang Gol Poin 1 BG Pathum United 4 2 4 8 2 Terengganu 4 2 5 7 3 PSM Makassar 4 2 1 7 4 Thanh Hoa 4 1 2 6 5 Svay Rieng 4 1 -1 4 5 Shan United 4 0 -11 0



Klasemen sementara Grup B