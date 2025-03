Jadwal Liga Champions Leg Pertama 16 Besar: Ada Real Madrid vs Atletico, Bayern vs Leverkusen, PSG vs Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions Eropa 2024-2025 pekan ini akan menampilkan rangkaian pertandingan leg pertama babak 16 besar. Banyak laga menarik yang akan tersaji.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di babak ini 16 tim akan berebut tiket perempat final. Mereka akan berduel dalam pertandingan dua leg. Tim yang kurang diunggulkan akan menjadi tuan rumah lebih dahulu. Leg kedua akan berlangsung pada pekan depan, 11-12 Maret 2025 di kandang tim unggulan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pada babak ini setidaknya tiga pertandingan besar yang akan berlangsung: Real Madrid vs Atlético Madrid, Bayern Munchen vs Bayer Leverkusen, dan PSG vs Liverpool. Dua laga yang disebut pertama akan menjadi pertemuan tim dari negara yang sama.

Real Madrid vs Atlético Madrid akan menjadi derby Madrid edisi Eropa. Mereka sudah terlibat dalam rivalitas terpanas di sepak bola dunia. Kini rivalitas itu mereka bawa ke panggung lebih besar, Liga Champions.

Real Madrid, yang jadi tuan rumah lebih dahulu, adalah juara bertahan. Mereka menjadi kampiun pada 2024 dengan mengalahkan Dortmund di baak final.

Atlético, di bawah Diego Simeone, finis sebagai salah satu tim unggulan fase liga (peringkat delapan besar). Keduanya terakhir bertemu di Liga Champions pada final 2016, kala Real menang adu penalti.

Laga nanti menjadi peluang Real membalas kekalahan 0-1 dari Atlético di La Liga 2024-2025 pada September 2024.

Jadwal pekan ini juga akan menampilkan pertemuan tim senegara lain: Bayern Munchen vs Bayer Leverkusen. Dua raksasa Jerman akan menjalani leg pertama di BayArena, kandang Bayern.



Musim ini, Bayern harus berjuang ke 16 besar lewat playoff sehingga tidak menjadi unggulan. Leverkusen langsung lolos lewat jalur delapan besar fase liga. Laga ini akan menjadi ajang pembuktian Xabi Alonso melawan mantan klubnya sebagai pemain.

Salah satu laga besar lain yang akan tersaji adalah PSG vs Liverpool. Dua raksasa Eropa ini akan lebih dahulu berhadapan di Parc des Princes, Paris. Jadwal lainnya pekan ini antara lain Feyenoord vs Inter Milan, Benfica vs Barcelona, dan PSV Eindhoven vs Arsenal. Jadwal Liga Champions Leg Pertama Babak 16 Besar

Rabu dinihari, 5 Maret 2025

00:45 WIB - Club Brugge vs Aston Villa - beIN Sports 1, Vidio

03:00 WIB - Borussia Dortmund vs Lille - Vidio

03:00 WIB - PSV Eindhoven vs Arsenal - beIN Sports 3, Vidio

03:00 WIB - Real Madrid vs Atletico Madrid - SCTV, beIN Sports 1, Vidio.

Kamis dinihari, 6 Maret 2025

00:45 WIB - Feyenoord vs Inter Milan - beIN Sports 1, Vidio

03:00 WIB - Bayern Munchen vs Bayer Leverkusen - beIN Sports 3, Vidio

03:00 WIB - Benfica vs Barcelona - SCTV, Vidio

03:00 WIB - PSG vs Liverpool - beIN Sports 1, Vidio.