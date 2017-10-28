Kualifikasi Moto2: Morbidelli Terdepan, Luthi Jatuh, Dimas Ekky..

TEMPO.CO, Sepang - Franco Morbidelli, pembalap Marc VDS meraih pole position dan Dimas Ekky Pratama belum mampu mengimbangi. Moridelli dalam kualifikasi Moto2 dengan catatan waktu 2 menit 6.406 detik. Saat menjalani kualifikasi, Morbidelli sempat terjatuh karena ban depan tak mampu dikontrol. Untungnya, ia tak mengalami cedera dan masih bisa kembali ke pit.
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Nasib buruk menimpa pesaing Morbideli, Thomas Luthi yang tersungkur setelah mengalami highside. Saat jatuh, Luthi sempat terlempar dari motor. Kaca helmnya juga sempat terlepas. Ia berjalan ke pinggir sirkuit dengan kaki pincang. Marshal pun membawa Luhti ke Medical Center. Meski terjatuh, Luthi menempati posisi ke-5 dengan catatan waktu 2 menit 6.593 detik.
Adapun Dimas Ekky Pratama, pembalap Indonesia belum mampu berbuat banyak dalam kualifikasi Moto2. Ia hanya mampu mencatatkan waktu 2 menit 8.571 detik menempati posisi ke-28 dari 29 pembalap. Ia hanya mampu didepan bekas pembalap Moto GP Alex De Angelis.
Berikut Hasil Lengkap Kualifikasi Moto2 Malaysia:
1. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 2m 6.406s
2. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Ajo (KTM) 2m 6.432s
3. Fabio Quartararo FRA Pons HP40 (Kalex) 2m 6.478s
4. Alex Marquez SPA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 2m 6.511s
5. Thomas Luthi SWI CarXpert Interwetten (Kalex) 2m 6.593s
6. Francesco Bagnaia ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 2m 6.793s
7. Marcel Schrotter GER Dynavolt Intact GP (Suter) 2m 6.849s
8. Brad Binder RSA Red Bull KTM Ajo (KTM) 2m 6.909s
9. Takaaki Nakagami JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 2m 7.029s
10. Mattia Pasini ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 2m 7.123s
11. Hafizh Syahrin MAL Petronas Raceline Malaysia (Kalex) 2m 7.137s
12. Axel Pons SPA RW Racing GP (Kalex) 2m 7.212s
13. Sandro Cortese GER Dynavolt Intact GP (Suter) 2m 7.330s
14. Xavi Vierge SPA Tech 3 Racing (Tech 3) 2m 7.370s
15. Isaac Viñales SPA BE-A-VIP SAG Team (Kalex) 2m 7.513s
16. Augusto Fernandez SPA Speed Up Racing (Speed Up) 2m 7.514s
17. Simone Corsi ITA Speed Up Racing (Speed Up) 2m 7.541s
18. Stefano Manzi ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 2m 7.550s
19. Luca Marini ITA Forward Racing Team (Kalex) 2m 7.587s
20. Lorenzo Baldassarri ITA Forward Racing Team (Kalex) 2m 7.594s
21. Andrea Locatelli ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 2m 7.612s
22. Tetsuta Nagashima JPN Teluru SAG Team (Kalex) 2m 7.734s
23. Khairul Idham Pawi MAL IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 2m 7.768s
24. Jesko Raffin SWI Garage Plus Interwetten (Kalex) 2m 7.848s
25. Remy Gardner AUS Tech 3 Racing (Tech 3) 2m 7.901s
26. Edgar Pons SPA Pons HP40 (Kalex) 2m 8.089s
27. Iker Lecuona SPA Garage Plus Interwetten (Kalex) 2m 8.096s
28. Dimas Ekky Pratama INA Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) 2m 8.571s
29. Alex De Angelis RSM Tasca Racing Scuderia Moto2 (Kalex) 2m 9.016s
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