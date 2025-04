Malcolm Young, Sosok Dibalik Kesuksesan AC/DC

TEMPO.CO , Jakarta -Gitaris utama grup musik asal Australia AC/DC Angus Young mengatakan sang kakak Malcolm Young merupakan sosok dibalik terbentuknya AC/DC. “Malcomlah yang memiliki visi seperti apa band ini,” tutur Angus saat band tersebut dilantik dalam Rock and Roll of Fame pada tahun 2003 lalu.

Soal musik, Malcolm merupakan satu dari sedikit orang yang tetap mempertahankan nuansa Rock and Roll. Menurut Malcom hanya ada beberapa grup musik yang beraliran Rock and Roll yaitu AC/DC dan The Stones. “Band rock tidak benar-benar berayun, kebanyakan band rock kaku, mereka tidak mengerti nuansa, gerakan,” ujar Malcolm saat ditanya mengenai perbedaan grup musik Rock dan Rock and Roll.