TEMPO.CO, Jakarta - Tim Uber Indonesia dihentikan Korea Selatan di babak perempat final Piala Uber 2016. Maria Febe Kusumastuti dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan putri-putri Negeri Ginseng. Mereka ditaklukkan 0-3.



Poin pertama diraih Korea Selatan lewat kemenangan Sung Ji Hyun atas Maria Febe Kusumastuti dengan skor 21-13, 21-12. Nomor ganda yang awalnya menjadi andalan Indonesia untuk mencuri poin, juga lepas dari genggaman kala pasangan Greysia Polii/Anggia Shitta Awanda gagal menahan laju Jung Kyung Eun/Shin Seung Chan dan ditaklukkan dengan skor 13-21,19-21.



Meskipun belum berhasil memperpanjang napas tim Uber, perjuangan Fitriani patut diapresiasi. Pemain muda Indonesia yang kini ada di peringkat 53 dunia itu mampu memberi perlawanan terhadap Bae Yeon Ju yang lebih berpengalaman dan peringkatnya lebih tinggi, yaitu 14 dunia.



Tak kenal lelah, permainan reli Fitriani begitu menyulitkan Bae. Namun sayang, Fitriani masih sering melakukan kesalahan sendiri yang akhirnya menguntungkan lawan. Dia akhirnya kalah 13-21, 21-14, 15-21.



“Alhamdulillah saya bisa mengimbangi permainan lawan yang berperingkat jauh di atas saya. Namun dia lebih matang dan lebih berpengalaman,” kata Fitriani. “Masih banyak yang mesti diperbaiki dari penampilan saya, misalnya variasi pukulan, kecepatan kaki, power, serangan, dan akurasi pukulan.”



“Saya ingin, sih, mengamankan poin untuk tim Indonesia, tapi saya tidak bisa. Saya terlalu terburu-buru ingin mematikan bola dan kurang sabar mengatasi bola-bola silang lawan yang memang berbahaya. Kami dari tim Uber memang harus lebih keras lagi latihannya dan lebih semangat lagi,” Fitriani menambahkan.



Berikut ini hasil pertandingan babak perempat final antara tim Uber Indonesia dan Korea (0-3).



Maria Febe Kusumastuti vs Sung Ji Hyun 13-21, 12-21

Greysia Polii/Anggia Shitta Awanda vs Jung Kyung Eun/Shin Seung Chan 13-21, 19-21

Fitriani vs Bae Yeon Ju 13-21, 21-14, 15-21

Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari vs Chang Ye Na/Lee So Hee – tidak dimainkan

Gregoria Mariska vs Kim Hyo Min – tidak dimainkan



PBSI | GADI MAKITAN