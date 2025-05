Tiket Bulu Tangkis Indonesia Open 2025 Dijual Mulai Hari Ini, Harga Termurah Rp 50.000

Dengan one time entry, Penonton boleh berada di dalam stadion atau area selasar luar, namun apabila sudah keluar dari lingkungan area Istora, tidak bisa masuk kembali. "Kuotanya per hari ada, kita ada limitasi. Tentunya kami sudah menyisakan alokasi. Kami tidak bisa sebut di sini, yang jelas cukup banyak," kata Ahmad.

PBSI menawarkan harga tiket terjangkau dengan sistem one time entry untuk Indonesia Open 2025 sebagai upaya mencegah praktik percaloan yang kerap dikeluhkan penonton. “Setiap orang hanya bisa membeli satu tiket, tidak boleh diwakilkan, dan tidak bisa membeli untuk orang lain. Ini untuk memastikan yang datang adalah mereka yang benar-benar ingin menonton dan mencegah calo,” kata Armand.



PBSI menyediakan tiga kategori tiket, yakni VIP, Kategori 1, dan Kategori 2 dengan rentang harga mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 1.000.000.



Tiket termurah tersedia untuk kategori 2 dengan sistem one time entry, yang berlaku bagi penonton yang masuk sebelum pukul 12.00 WIB.



Penjualan tiket dimulai pada Kamis, 8 Mei 2025, pukul 15.00 WIB melalui laman www.pbsi.id. PBSI juga masih mempertimbangkan waktu pembukaan loket penjualan tiket on the spot, namun diperkirakan akan dibuka sejak pukul 07.00 WIB.



Indonesia Open 2025 akan memperebutkan total hadiah sebesar 1,45 juta dolar AS atau sekitar Rp 23,9 miliar.

Daftar Harga Tiket Indonesia Open 2025:

Kategori 2

Selasa (3 Juni) – Rabu (4 Juni): Normal Rp 100.000, One Time Entry Rp 50.000

Kamis (5 Juni): Normal Rp 150.000, One Time Entry Rp 75.000

Jumat (6 Juni): Normal Rp 200.000, One Time Entry Rp 100.000

Sabtu (7 Juni): Normal Rp 300.000, One Time Entry Rp 150.000

Minggu (8 Juni): Normal Rp 300.000, One Time Entry Rp 150.000.

Kategori 1

Selasa (3 Juni) – Rabu (4 Juni): Normal Rp 150.000, One Time Entry Rp 75.000

Kamis (5 Juni): Normal Rp 200.000, One Time Entry Rp 100.000

Jumat (6 Juni): Normal Rp 300.000, One Time Entry Rp 150.000

Sabtu (7 Juni): Normal Rp 400.000, One Time Entry Rp 200.000

Minggu (8 Juni): Normal Rp 500.000, One Time Entry Rp 250.000.

VIP

Selasa (3 Juni) – Rabu (4 Juni): Rp 300.000

Kamis (5 Juni): Rp 400.000

Jumat (6 Juni): Rp 600.000

Sabtu (7 Juni): Rp 700.000

Minggu (8 Juni): Rp 1.000.000.

