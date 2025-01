Proliga 2025: Peta Persaingan, Klasemen Terkini, dan Jadwal Pekan Ketiga

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi bola voli nasional Proliga 2025 sudah melewati pekan kedua. Jadwal berikutnya akan berlangsung akhir pekan ini.

Persaingan menarik sudah tersaji di sektor putra maupun putri. Sejauh ini hanya ada tiga tim yang terus menang dan ada tiga tim yang terus kalah.

Simak rangkumannya: Peta Persaingan di Sektor Putra Di sektor putra, Jakarta Lavani masih memuncaki klasemen. Mereka terus menang dalam dua laga awalnya dan kini mengemas nilai enam. Surabaya Samator, Palembang Bank SumselBabel, dan Jakarta Bhayangkara Presisi melengkapi posisi empat besar.

Tim Putra Jakarta Garuda, yang diisi para pemain Timnas Junior, belum pernah menang dalam eiga laga. Mereka berada di urutan terbawah klasemen (lima) dengan nilai satu. Peta Persaingan di Sektor Putri Di bagian putri, yang diikuti tujuh tim, Jakarta Popsivo Polwan merajai klasemen. Mereka terus menang dalam tiga laga yang dijalaninya. Tim ini mengemas nilai sembilan, unggul dua angka dari Jakarta Livin Mandiri yang juga selalu menang dalam tiga laga.

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan Jakarta Pertamina Enduro melengkapi posisi empat besar, yang menjanjikan tiket final four. Pendatang baru Yogya Falcons belum bisa menang dan meraih poin dalam tiga laga awalnya. Klasemen Proliga 2025 Putra No Tim Main Menang Poin 1 Lavani 2 2 6 2 Samator 3 2 5 3 Palembang 2 1 3 4 Bhayangkara 2 1 3 5 Garuda 3 0 1

Putri No Tim Main Menang Poin 1 Popsivo 3 3 9 2 Livin Mandiri 3 3 7 3 Petrokimia 3 2 7 4 Pertamina Enduro 4 1 4 5 Electric 2 1 3 6 Bandung Bjb 3 1 3 7 Yogya Falcons 4 0 0

Jadwal Proliga 2025 Pekan Ketiga Lokasi: GOR Ken Arok, Malang

Live: Moji dan Vidio.



Jumat, 17 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri

16.30 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Electric PLN

19.00 WIB: Putra - Jakarta Garuda Jaya vs Jakarta LavAni Livin Transmedia

Sabtu, 18 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Pertamina Enduro

16.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

19.00 WIB: Putra - Surabaya Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi.