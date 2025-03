Tim Bola Voli Putri Jakarta Pertamina Enduro Ganti 2 Pemain Asing, Targetkan Final Proliga 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer tim Jakarta Pertamina Enduro Widi Triyoso mengatakan fokus timnya saat ini adalah mempersiapkan fisik menjelang final four dan menargetkan untuk bisa masuk final Proliga 2025. "Ya kami berpikirannya selangkah demi selangkah. Kalau kemarin targetnya yang penting final four dulu, lalu final four ya tercapai. Nanti apa langsung juara yang penting final dulu," kata Widi Triyoso kepada pewarta di Jakarta, Selasa.