Kawasaki W175 Bergaya Retro Resmi Diluncurkan, Simak Harganya

TEMPO.CO , Jakarta - Kawasaki Motor Indonesia secara resmi meluncurkan anggota terbaru W series, Kawasaki W175. "Kami secara resmi menghadirkan produk baru di kelasnya. Produk ini lahir karena memang banyak yang memodifikasi motor retro," kata Michael Chandra Tanadhi, Deputy Head Sales and Promotion Division (KMI), di Pantai Karnaval, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 18 November 2017. Baca: Harga Kawasaki W175 Bocor, Ini Reaksi Main Dealer

Kawasaki W175 hadir dalam dua versi, yakni standar dengan warna Pearl Crystal White yang dibandrol harga Rp29,8 juta dan versi Special Edition (SE) tersedia dalam pilihan Metallic Spark Black, Metallic Matte Covert Green, dan New Silver memiliki harga Rp30,8 juta (on the road Jakarta).